Avenir du tram à Caen : Viacités tient sa feuille de route

La ligne 1 doit-elle être prolongée ?

Longue de 15,7 km, elle permet actuellement la desserte d’environ 42 000 emplois et près de 60 000 habitants. “Le tracé initial a été indéniablement bien pensé”, souligne Éric Vève, président de Viacités. Son prolongement est à l’étude, au nord, du campus 2 vers la zone d’activité de la Bijude (Biéville-Beuville) et du centre commercial Carrefour Hérouville vers la zone du Perthuis mais aussi au sud, de la Grâce-de-Dieu vers Fleury-sur-Orne et de Ifs Jean Vilar vers Ifs bourg.

Faut-il une seconde ligne de tramway ?

Le tracé d’une seconde ligne de tramway est envisagé à l’ouest, en forme de Y, avec une branche qui pourrait partir de Bretteville-sur-Odon d’un côté et de l’autre, du Chemin Vert. Le tronc commun débuterait près de la rue de Bayeux pour s’achever aux Rives de l’Orne. La fréquentation attendue sur cette seconde ligne est de 26 000 voyageurs par jour. “La ligne 2 pourrait croiser la ligne 1 à l’arrêt Saint-Pierre”.

Quel matériel pour ces deux lignes ?

Avant de se prononcer sur le prolongement d’une ligne 1 et la création d’une ligne 2, Viacités va devoir choisir quel matériel continuera de circuler, le TVR ayant déjà prouvé ses limites. “Il est possible d’avoir un tramway fer”, souligne Éric Vève.

Et les bus ?

Pour compléter l’offre de transports, Viacités envisage de mettre en place des dessertes de soirée et de nuit. “Les objectifs de la desserte de soirée seraient d’assurer le retour des restaurants, salles de spectacles, cinémas ou bars sur l’ensemble de l’agglomération après 22h30. Le bus de nuit effectuerait lui un passage toutes les heures, les jeudi, vendredi et samedi entre 1h et 5h/5h30”.