Verglas : il y avait foule aux urgences de l'hôpital de Saint-Lô

Après la neige, c'est le verglas qui a frappé ce jeudi 14 mars et ce vendredi matin 15 mars sur les routes et les trottoirs. Glissades et mauvaises chutes, le verglas a été fatal aux piétons !

Conséquence directe : il y avait foule aux urgences, pour des contusions ou entorses principalement. Mais il fallait être patient.

Les temps d'attente sont grimpés jusqu'à 4h pour être pris en charge, notamment aux urgences de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.

Ecoutez le docteur Olivier Crepieux médecin urgentiste au centre hospitalier de Saint-Lô.