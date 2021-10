A ne pas manquer : les foulées de Bayeux

Cette année encore, les inscriptions sur le site des foulées et dans les bureaux LCL, ont permis de dépasser la barre des 2 000 coureurs de tous niveaux, dont près de 700 scolaires.



Élan de générosité

Le duo Buchart-Gooderidge et ses 200 bénévoles, est assuré d’accueillir un joli plateau sportif, composé de quelques uns des meilleurs athlètes régionaux, ainsi que ceux du prestigieux club Free Run 72 du Mans. “Le semi-marathon et le 10 km du Bessin Libre sont qualificatifs pour les France et donc très prisés. Nous ne souffrirons d’aucune concurrence, hormis un 10 km à Ducey, organisé pour la première fois et non qualificatif”, précise Daniel Gooderidge.

A un an du 30e anniversaire, les organisateurs espèrent battre des records de participation et de chronos mais aussi, et c’est probablement le plus essentiel à leurs yeux, de générosité. Comme chaque année, les différentes initiatives prises par le comité d’organisation devraient permettre de reverser 3 000 € à la lutte contre la mucoviscidose et à Courir pour les trisomiques.

