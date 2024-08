Caen. Rad'eau Race : Construisez votre propre radeau et concourez sur l'Orne pour tenter de remporter le gros lot

Avez-vous déjà rêvé de construire votre propre embarcation et de la tester dans une véritable course ? La Rad'eau Race vous en donne l'occasion ! Le 29 septembre prochain, rejoignez 16 équipes sur l'Orne pour une course de 500 mètres où votre radeau fait maison sera à l'honneur.

Comment ça marche ?

C'est simple : réunissez une équipe de quatre personnes, récupérez quelques matériaux, et laissez libre cours à votre imagination pour construire un radeau unique en son genre. Que vous soyez expert en bricolage ou débutant, l'important, c'est de participer et de s'amuser !

Pourquoi tenter l'aventure ?

• Créativité en action : c'est l'occasion parfaite de prouver que votre équipe est la plus ingénieuse. Fabriquez un radeau capable de tenir la distance, tout en ayant du style !

• Des récompenses incroyables : en plus de l'amusement, les équipes les plus rapides et les plus créatives pourront remporter des cartes cadeaux Les Rives de l'Orne, dont la plus élevée s'élève à 1 000€.

• Une expérience unique : peu importe le résultat, ce défi est l'occasion de vivre une expérience hors du commun entre amis ou en famille, le tout dans une ambiance festive.

Détails de l'événement :

Date : 29 septembre 2024

Lieu : L'Orne (Caen)

Distance : 500 mètres

Inscription : Jusqu'au 25 août 2024

Comment s'inscrire ?

Inscrire votre équipe est un jeu d'enfant : remplissez le formulaire d'inscription, puis envoyez un chèque de caution de 200€ (non encaissé, la participation est gratuite) pour confirmer votre participation. Votre équipe sera alors prête à relever le défi !