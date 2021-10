Météo France lève sa vigilance Orange sur la Manche

Mise en place dès dimanche, la vigilance Orange, pour la neige et le verglas, est levée depuis la mi-journée par Météo France dans la Manche, et plus généralement pour les départements bas-normands.

Une vigilance qui était passée au rouge vif, mardi, fait historisque, pour les départements de la Manche et du Calvados.

Plus de risque pour la neige ou le verglas. Mais les autorités restent vigilantes, face à un risque d'inondation avec la fonte des neiges et les pluies annoncées.