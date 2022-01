La Manche en vigilance Orange

Le phénomène neigeux est attendu la nuit prochaine. Une couche au sol de 3 à 6 cm en moyenne, atteignant localement 6 à 10 cm de l'Ouest de la Bretagne au littoral atlantique et au Cotentin.

Aux précipitations neigeuses viendra se rajouter un vent assez fort de sud-est, notamment sur les hauteurs et près des côtes, pouvant créer par endroit des zones d'accumulation de la neige. Un petit épisode de pluie verglaçante est aussi à craindre temporairement après la neige.

Une extension de la vigilance aux départements plus à l'Est est probable pour la journée de Vendredi. Le Calvados et l'Orne devraient rapidement être placés en alerte.