Pas de transport scolaire jeudi dans l'Orne

Il n'y aura pas de transports scolaires demain dans l'Orne : arrêté pris par le Préfet. On attend en effet de nouvelles giboulées de neige ce soir, et surtout un épisode très verglaçant, demain jeudi au lever du jour, avec des températures très négatives. Le Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest autorise de nouveau la circulation sur l’A 28 des véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de marchandises, y compris les matières dangereuses. Par ailleurs, le Préfet de l’Orne autorise de nouveau la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de marchandises, y compris les matières dangereuses, sur les routes départementales : D 924 entre Argentan et Flers D 926 entre Argentan et la limite du département de l’Eure D 976 entre Domfront et Couterne D 438 entre Alençon et Gacé D 962 entre Flers et Céaucé D 958 entre Sées et Argentan D 955 dans l’Orne D 938 entre Mortagne-au-Perche et la Sarthe D 916 entre La Ferté-Macé et la RD 976 D 402 (déviation de La Ferté-Macé) D 401 (déviation de Mortagne-au-Perche) D 18 entre Flers et La Ferté-Macé.