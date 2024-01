Orne. Neige : les principales routes départementales rouvertes aux camions

Le département de l'Orne reste placé en vigilance orange pour le phénomène " neige-verglas ", au moins jusqu'à mercredi 10 janvier à midi. Météo-France ne prévoit pas de nouvelles précipitations sur le département pour cette journée, mais les températures resteront négatives, autour de – 2 degrés à – 4 degrés.

Le centre opérationnel département géré par la préfecture, s'est réuni depuis 5 h 30 ce mercredi matin pour dresser le bilan de la nuit et prendre les mesures appropriées à l'évolution de la situation météorologique.

Les conditions de circulation se sont améliorées sur l'ensemble des routes du département, notamment grâce à l'intervention des gestionnaires de voiries et des services du conseil départemental. Au vu de cette évolution favorable, le préfet de l'Orne a décidé de réouvrir progressivement la circulation des poids lourds sur le réseau départemental, depuis 9h. Les poids lourds peuvent circuler sur le réseau national (RN12, A28 et A88) ainsi que sur le réseau départemental à grande circulation, avec des restrictions de sécurité : interdiction des manœuvres de dépassements et abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée. La carte des routes autorisée est consultable sur orne.gouv.fr

Sur le reste du réseau départemental et sur les routes communales, la circulation des poids lourds reste interdite en raison de la présence de plaques de verglas et de neige résiduelle sur les chaussées. Par dérogation, les transports listés dans l'arrêté préfectoral, notamment les transports d'urgence, ceux affectés à la collecte du lait et les transports d'animaux vivants, sont autorisés à rouler sur l'ensemble du réseau.