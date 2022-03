Orne: les conditions ce mercredi matin

Ce matin :

La circulation est très difficile entre Sées et Argentan, Alençon et Gacé, Flers et Argentan, Flers et Domfront.

Ca reste délicat entre Argentan et L'Aigle, Domfront et la Ferté, La Ferté et Flers, Gacé et Vimoutiers, Alençon et Bellême.

Le réseau secondaire est impraticable.

Il n'y a pas de transports scolaires aujourd'hui dans l'Orne.

En revanche, il y a de l'école : de la maternelle au lycée … mais il n'y a pas cours aujourd'hui sur le site universitaire d'Alençon-Damigny.

Il n'y a pas de bus sur le réseau interurbain Cap'Orne.

Pas non plus de bus urbains à Flers.

En raison des conditions climatiques, la préfecture de l'Orne invite les automobilistes à respecter les restrictions de circulation et ce matin encore : à n’utiliser leur véhicule qu’en cas d’absolue nécessité de déplacement.

A la Sncf : 2 trains au départ de la gare Montparnasse à 16h43 et à 18h13. Aucun autre train ne roulera aujourd'hui dans l'Orne.

Hier, les chasses neiges et saleuses ont traité prioritairement les 450kms de grands axes ornais … et il y a 5800km de route à déneiger sur l'ensemble du département de l'Orne.

La circulation des poids lourds de + de 7t5 est interdite dans l'Orne depuis le milieu de la matinée d'hier, y compris dans le sens sud/nord sur les autoroutes A28 et A88. Quelques 250 chauffeurs routiers sont bloqués au péage de Ronai, sur l’A88, entre Argentan et Falaise. Le gymnase Pelchat à Argentan a été réquisitionné et transformé en dortoir, cette nuit.

A noter : une dérogation pour les camions de collecte de lait qui sont autorisés à rouler dans l'Orne, de même que les camions d'alimentation pour le bétail, à condition d'être équipés de chaînes ou de dispositifs équivalents.

Les bénévoles de la Protection Civile et la Croix-Rouge assurent une présence auprès des chauffeurs routiers stationnés sur l’aire de stockage de Ronai et sur la nationale 12. Les sapeurs-pompiers, quant à eux, interviennent sur les autres lieux de stationnement de poids lourds du département.

Tout automobiliste ou chauffeur routier qui se trouverait dans une situation de « naufragé de la route » sans solution d’hébergement ou de ravitaillement est invité à contacter la préfecture, au : 02.33.80.61.61.

5.200 ornais étaient privés d'électricité, hier en début de journée : il n'étaient plus que 700 hier en fin d'après-midi..

Les agents d'ERDF ont bien travaillé, mais avec beaucoup de difficulté pour progresser dans la neige.

Philippe Drillon, chargé de communication à ERDF Orne :

(merc ERDF 1 2)

… et après avoir réparé dans l'Orne, certains agents sont partis prêter main forte dans le département de la Manche.

500 personnes sont mobilisées pour rétablir l'électricité dans la région.

Près de 43000 bas-normands restent privés d'électricité, ce matin.

Partout où l'électricité revient : c'est à chaque fois un petit miracle, par exemple à Condé sur Noireau, où le courant est revenu à la station de production d’eau de Périgny.

La situation devrait donc revenir à la normale avec de l'eau potable au robinet. Là, il est recommandé à chacun, ce matin, de bien purger sa canalisation en laissant couler le robinet avant de consommer l’eau.

Les moyens de dépannage d'EDF vont désormais pouvoir être acheminés par l'armée … c'est ce qu'à annoncé hier Delphine BATHO, à Caen :

La ministre de l'Écologie … sur injonction du 1er Ministre, a annulé hier son déplacement prévu à Londres … pour venir en Basse-Normandie … pour suivre la coordination et la mobilisation des moyens de l'État sur place :

(Batho)

Les chutes importantes de neige peuvent entraîner un effort sur les toitures plates des bâtiments avec des risques d’effondrement. Comme ça a été le cas hier au Parc des expositions de Caen.

La préfecture de l'Orne recommande aux maires et aux chefs d’entreprise d’être particulièrement vigilants à ce sujet.

Compte-tenu de ces conditions météo :

Inutile de vous déplacer si vous y étiez convoqué, aujourd'hui : la journée Citoyenneté et Défense, prévue à l'escadron de gendarmerie mobile d'Argentan est annulée. Une cinquantaine de jeunes y étaient convoqués

Les 5èmes « rencontres de l'emploi », ce mercredi au hall expo à Argentan, sont annulées.

A la Ferté Macé : les centres de loisir « maternelle » et « primaires » ne sont pas en mesure de fonctionner aujourd'hui : une cinquantaine d'enfants sont concernés.