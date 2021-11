Orne : l'épisode hivernal s'achève

La nuit prochaine:

Les petites pluies éparses de ce jeudi s'arrêteront en soirée. Le ciel restera ensuite très nuageux, avec quelques trouées. En fin de nuit, le ciel se couvrira de nouveau par l'Ouest, avec l'arrivée de petites pluies sur le Bocage.

Le vent de Sud-Est sera faible à modéré.

Les températures minimales seront voisines de 3°C à 5°C degrés en début de nuit. Elles grimperont jusqu'à 6°C et 7°C degrés en fin de nuit.

Vendredi 14 décembre :

Les pluies envahiront rapidement tout le département de l'Orne en début de journée. Elles seront continues et temporairement soutenues le matin. Elles quitteront le Bocage en milieu d'après-midi et l'est du Perche en soirée seulement.

A l'arrière, le temps sera plus variable, très nuageux avec des averses passagères.

Le vent de Sud-Est le matin tournera au Sud-Ouest l'après-midi et se renforcera, avec des rafales de 70 à 80 km/h.

Les températures maximales atteindront 10°C à 12°C degrés.