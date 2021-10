Toulouse (AFP). 15 départements du Sud en vigilance orange neige-verglas

Quinze départements du sud de la France seront placés en vigilance orange "neige-verglas" à partir de mardi à 4H00 du matin, et pour 24 heures au moins, a indiqué Météo-France lundi à 16H00. L'établissement public prévoit en effet un "épisode neigeux notable pouvant engendrer des difficultés de circulation routière" dans les cinq départements de la chaîne pyrénéenne ainsi que dans les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, et plus à l'est dans l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

