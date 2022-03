Rouen : les sableuses et les saleuses tournent à plein régime

Déclenché lundi à 3h du matin, ce plan spécial vise à traiter en priorité les grands axes et les voies de transports en commun, puis, dans un second temps, les axes secondaires. Six sableuses, trois tracteurs et deux saleuses sont en action depuis plus de 48 heures dans les rues de Rouen.

La Ville rappelle par ailleurs aux riverains qu'ils doivent assurer le déneigement des troittoirs devant chez eux, sur une largeur d'un mètre. Environ 150 sacs et 180 bacs à sable sont à leur disposition.