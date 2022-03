Neige en Seine-Maritime : une lente amélioration

Des températures largements négatives (jusqu'à -7°C localement) devraient renforcer le risque de verglas en Seine-Maritime, "très fréquent" selon la préfecture. Celle-ci précise par ailleurs que des faibles averses de neige pourraient de nouveau se produire dans le département. En fin de nuit prochaine, c'est du brouillard givrant qui pourrait rendre les routes un peu plus glissantes encore. Prudence, donc.

En revanche, les grands axes sont désormais bien dégagés, les poids lourds pouvant à nouveau emprunter le Pont de Normandie. L'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport non réguliers de personnes (hors zone urbaine) sur l'ensemble du réseau routier secondaire est toujours d'actualité.

Les transports scolaires seront toujours interdits ce jeudi 14 mars.