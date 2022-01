Neige : les bus scolaires rentreront plus tôt en Seine-Maritime

Le Conseil général prévoit un retour anticipé des transports scolaires de deux heures pour l'ensemble des élèves des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Conséquence : les cours termineront deux heures plus tôt ce vendredi 18 janvier. "Les parents pouvant récupérer leurs enfants plus tôt et dès ce midi sont invités à le faire afin de limiter les déplacements sur les axes", indique la préfecture de Seine-Maritime.

Côté météo, la neige a déjà commencé à tomber sur une partie du département et de la région. "La perturbation neigeuse annoncée a atteint le Nord-Est du département au cours de la matinée. Les chutes de neiges vont se poursuivre jusqu'en début de soirée. Le cumul pourra atteindre 2 à 5cm et former des accumulations localement de 7 cm (en Pays de Caux notamment)".