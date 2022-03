Neige : la Seine-Maritime se prépare pour une grande nuit blanche

Depuis le début de cette journée du lundi 11 mars, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus à une douzaine de reprises, principalement pour des pertes de contrôle sur les routes ou des collisions sans gravité. Une dizaine de blessés légers a été recensée. Rien d'exceptionnel cependant selon le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 76, dont les engins sont équipés de pneus adaptés à la neige. Quelques poids lourds seraient bloqués vers Dieppe et entre Yerville et Veules-les-Roses.

"Si les gens n'ont rien à faire d'urgent dehors, il vaut mieux rester chez soi, au chaud", conseillent ce lundi soir les pompiers seino-marins. En revanche, si vous devez absolument sortir, prévoyez toujours un moyen de communication (téléphone portable) et pensez à vous localiser très précisément pour faciliter l'intervention des secours en cas de problème.

D'abondantes chutes de neige devraient toucher la Seine-Maritime dans la soirée, vers 21h. Elles pourraient durer jusqu'à 1 heure du matin. Les flocons continueront de tomber mardi 12 et mercredi 13 mars, selon Météo France. Des vents de 60 à 90 km/h sont attendus. Les transports scolaires ont été suspendus jusqu'à mercredi inclus. Par ailleurs, le préfet de Seine-Maritime vient d'interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du réseau routier secondaire du département.

Numéro d'information de la préfecture à la disposition du public : 02 32 76 55 80.