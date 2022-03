Neige : les pompiers de Seine-Maritime sortent l'hélicoptère et reçoivent du renfort

Deux groupes d'incendie de feux de forêt du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire sont arrivés ce soir en Seine-Maritime pour prêter main forte aux pompiers. Et ils ne viennent pas les mains vides, mais avec un 4x4 et quatre véhicules de type "feux de forêt", capables d'atteindre des zones très difficiles d'accès.

Par ailleurs, aujourd'hui, l'hélicoptère Dragon 76 et celui de la Marine nationale ont survolé la région de Dieppe pour porter secours à quatre ou cinq reprises à des personnes dialysées ou victimes de malaises cardiaques.

Dans la matinée, deux automobilistes, coincés dans leur véhicule à Cany-Barville et Offranville, en hypothermie, ont été hospitalisés. Par ailleurs, un hypermarché Carrefour, à Fécamp, a été évacué par mesure de précaution. La neige accumulée sur son toit pouvait en effet faire craindre un effondrement.