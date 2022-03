Adieu la neige, bonjour le verglas : dernier point avant la nuit

Selon le prefet de région et de Seine Maritime, les services de secours ont répondu ce mardi à toutes les demandes d'urgence. Avant que la nuit tombe, un hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76 a décollé vers 17 heures pour effectuer une reconnaissance précise de l'état des routes en seine Maritime. Tandis que l'ensemble des gestionnaires de voiries départementales poursuivait le traitement des axes routiers.

La fin des chutes de neige est attendue dans la soirée, accompagnée d'une chute du vent, ce qui devrait limiter cette nuit la formation des congères.

Les températures vont cependant fortement baisser - jusqu'à - 7 degrés - et conduire à la formation de verglas important. Les conditions de circulation vont donc demeurer très difficiles dans la région et le préfet renouvelle son appel à la plus grande prudence et à la limitation de tout déplacement en Seine Maritime comme dans l'Eure.

En début de soirée, les véhicules de transport de marchandises demeuraient "stockés" sur plusieurs aires des deux départements. Les conditions d'hébergement et d'approvisionnement sont gérées en partenariat avec les collectivités locales, les associations, les gestionnaires de voirie et les services de sécurité.

Il ne reste plus que 180 foyers sans électricité en seine Maritime. Les services d'ERDF assurent les dépannages dans les meilleurs délais, affirment-ils. En cas de panne, le numéro à composer est le 09 726 750 76.

La situation des personnes immobilisées dans des salles communales devrait, pour certaines d'entre elles, être résolue ce soir. Mais certaines risquent de passer une nouvelle nuit dans les lieux mis à disposition par les collectivités locales.

Enfin, le préfet continue d'interdire demain mercredi 13 mars tous les transports scolaires dans les deux départements haut-normands, compte-tenu des conditions prévues de circulation.