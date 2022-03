Neige : historique pour la Basse-Normandie

Déjà 50 cm de neige en moyenne sont tombés dans le département de la Manche, mais la hauteur de neige atteint parfois 1,50 mètre, prenant au piège des centaines d'automobilistes qui ont dû passer la nuit dans leur voiture ou dans des hébergements d'urgence.

Dans le Calvados, l'épaisseur de neige est comprise en moyenne entre 10 et

30 cm.

"L'épaisseur de neige ou de verglas rend les déplacements impossibles en certains endroits" des départements placés en vigilance rouge, avertit Météo France, qui souligne que "de très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone pendant plusieurs jours".

L'institut météorologique met aussi en garde contre une "possible rupture de toitures avec la surcharge de la neige".

Météo France appelle les habitants des deux départements bas-normands à rester chez eux. "N'entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables", demande l'institut. "En cas d'obligation de déplacement, signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches, munissez vous d'équipements spéciaux, prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule", avertit Météo France.



Les automobilistes pris au piège de leur véhicule ne doivent quitter celui-ci "sous aucun prétexte autre que sur sollicitation des sauveteurs".

Attention, ce n'est pas terminé

"Sur la Manche et le Calvados, les chutes de neige se poursuivent de façon soutenue. Dix à vingt cm supplémentaires sont attendus. Le vent va continuer à souffler fort et engendrer des congères de plus en plus importantes", a averti Météo France.