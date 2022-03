Alerte Rouge Manche Calvados, les nouvelles prévisions

Evolution prévue

Sur la Basse-Normandie

Atténuation par le nord, mais encore 3 à 6 centimètres supplémentaires en soirée .de mardi.

A noter que le vent fort entrainera la formation de congères.

Sur la Haute-Normandie

Les chutes de neige perdurent encore, de manière un peu plus atténuée en régions côtières de la Seine-Maritime. En fin d'après-midi et soirée, elles s'estompent progressivement sur la Seine-Maritime par les régions côtières, puis évacuent le département de l'Eure par le sud-est en soirée et début de nuit.

D'ici la fin de l'épisode, on attend sur la Seine-Maritime 2 à 5 cm de neige fraîche supplémentaire, et 5 à 10 cm sur le département de l'Eure voire localement un peu plus.

A noter que, compte tenu du vent de nord-est soutenu voire fort en Seine-Maritime, et de la nature relativement sèche de la neige, les hauteurs de neige pourront parfois excéder nettement ces valeurs par formation de congères.

Du Nord de la Bretagne au Perche, 1 à 3 centimètres supplémentaires sont attendus en soirée de mardi.

Sur l'Eure-et-Loire,

Les chutes de neige faibles et continues sur le nord du département actuellement, et persistent jusque dans la nuit en glissant très lentement vers le sud.

La couche de neige pourra atteindre en fin d'épisode neigeux demain matin 5 à 8 cm, localement 12 cm vers le nord-ouest de l'Eure-et-Loir.

Cet épisode neigeux sera suivi d'un net refroidissement et de vent de nord-est soutenu.

Remarque supplémentaire

Cette neige est souvent humide et lourde, vu les quantités attendues, notamment sur la Basse Normandie, l'effort sur les toitures plates sera important et le risque d'effondrement n'est pas négligeable; de même le poids de cette neige sur les fils électriques conjugué au vent fort de nord est risquent de provoquer des cassures et des coupures d'électricité.

Enfin mise à part la frange côtière, il ne faut pas attendre de véritable dégel avant mercredi après midi.