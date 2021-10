METEO : la neige revient demain, samedi, en Basse-Normandie

La neige était prévue dimanche en Basse-Normandie, elle sera là dès samedi matin de Bernay à Granville, de caen à Alençon, en passant par Argentan, Avranches, Flers, saint-Lô, Coutances et Bayeux.

Pour Cherbourg, en raison de la douceur (relative) du climat ce devrait être de la pluie et de la neige mêlées et des températures positives autour de 4°.

Pour le reste de la région les températures seront négatives demain matin : 0° dans le centre Manche, -4° à Avranches, -6° à Vire et Flers, -4° à Argentan et Mortagne, -5° à Alençon, -1° à Caen et Bayeux.

Les chutes de neige devraient stopper dès l'après-midi sur l'ensemble de la région (de la pluie et neige mêlées persisteront dans le Nord Cotentin) avec des températures allant de -1° à Alençon à +6° dans le centre Manche.

La neige devrait reprendre en soirée sur le département de l'Orne, à l'Est du Calvados et dans la région de Caen. Ailleurs, il devrait pleuvoir.

Soyez particulièrement prudents sur la route

NB : Attention,les prévisions sont différentes suivant les... prévisionnistes. Météo France ne prévoit que quelques flocons samedi sur la région et un épisode neigeux dimanche.

crédit photo : Tendance Ouest