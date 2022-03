Alerte Rouge Manche Calvados, les dernières infos

Qualification du phénomène

Épisode neigeux remarquable pour la saison, tant pour les quantités attendues que pour sa durée.

Faits nouveaux :

Épisode neigeux exceptionnel avec congères dépassant souvent 1 mètre sur la Manche et le Calvados.

Après les chutes de neige très importantes des dernières 24 heures, les 10 à 20 centimètres supplémentaires aggravent une situation déjà très préoccupante; par ailleurs, le vent continue à souffler très fort et entretient le phénomène de congères.

Ceci explique le passage en vigilance rouge pour la Manche et le Calvados

Situation actuelle :

Cumuls de neige remarquables sur la Manche et le Calvados, souvent plus de 30 centimètres, avec des congères de plus de 1 mètre, voire jusqu'à 2 mètres localement suite au vent fort de nord est.

Ce matin, les chutes de neige se concentrent sur la Normandie ; elles touchent également le nord du Finistère et le nord ouest des Côtes d'Armor.

La couche de neige atteint des valeurs remarquables sur la bordure littorale de la Basse et de la Haute-Normandie avec des hauteurs observées de 15 à 30 cm, voire localement plus sous l'effet du fort vent glacial de nord-est (rafales souvent entre 50 et 60 km/h dans les terres, et jusqu'à 90 km/h sur le nord-Cotentin). Sur le nord des Côtes d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine, cette couche atteint 5 à 10 cm avec là aussi un vent de nord-est sensible, accentuant aussi en plus la sensation de froid. Partout où il neige, les températures sont négatives, comprises entre 0 et -4 degrés.

Haute Normandie :

Les chutes de neige ont déjà touché fortement une large bande côtière en Seine-Maritime, du pays de Caux au pays de Bray où l'on estime déjà des hauteurs au sol de l'ordre de 20 à 30 cm, voire plus par accumulation liée au vent, et où la neige continue à tomber. Les hauteurs sont moins importantes en allant vers l'Eure, où la couche de neige estimée est plutôt de l'ordre de 5 à 10 cm, localement 15 cm.

Des pluies verglaçantes et chutes de granules de glace se sont produites cette nuit sur l'Eure-et-Loir. Avec des températures comprises entre -1 et -3 degrés.

Evolution prévue

Sur la Haute-Normandie

Les chutes de neige perdurent ce matin,de manière atténuée sur la Seine-Maritime. Dans l'après-midi, elles s'estompent progressivement , puis évacuent le département de l'Eure par le sud-est en soirée.

D'ici la fin de l'épisode, on attend 2 à 5 cm, voire 10 cm sur la Seine-Maritime, 5 à 10 cm, voire 15 cm de neige fraîche supplémentaire sur le département de l'Eure.

A noter que, compte tenu du vent de nord-est soutenu (voire fort en régions côtières) et de la nature relativement sèche de la neige, les hauteurs de neige pourront parfois excéder nettement ces valeurs par formation de congères.

Sur la Basse-Normandie

Une couche supplémentaire de 10 à 15 centimètres localement 20 centimètres de centimètres est à envisager jusqu'à mardi soir.

A noter que le vent fort entrainera la formation de congères.

Du Nord de la Bretagne au Nord du Maine, les précipitations vont regagner du terrain vers le sud et concerner toute la zone. Une couche supplémentaire de 2 à 7 cm est attendue. Près des côtes, les températures légèrement positives permettront une fonte partielle de la neige.

Sur l'Eure-et-Loir, en matinée, des chutes de neige se généralisent progressivement à l'ensemble du département, et persistent toute la journée.

Les cumuls seront compris entre 5 et 8 cm, localement 8 à 12 cm.

Remarque supplémentaire

Cette neige est souvent humide et lourde, vu les quantités attendues, notamment sur la Basse Normandie, l'effort sur les toitures plates sera important et le risque d'effondrement n'est pas négligeable; de même le poids de cette neige sur les fils électriques conjugué au vent fort de nord est risquent de provoquer des cassures et des coupures d'électricité.

Enfin mise à part la frange côtière, il ne faut pas attendre de véritable dégel avant mercredi après midi.