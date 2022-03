Jeanne Cherhal bientôt au BBC

Toujours pendue au fil conducteur qu'est la vie, Jeanne Cherhal a réalisé une musique désinhibée dans laquelle elle se penche cette fois-ci sur les petits points de repères qu'elle arrive à perdre de vue. Au même titre que ses précédents albums dont 12 fois par an qui lui a valu un disque d'or et une révélation du public aux victoires de la musique, ou encore L'eau, récompensée par un disque d'or, Charade promet d'être une bonne surprise 2010. Caractérisé par un peps inaltérable, Jeanne Cherhal propose une charade en 4 parties. Le contenu s'axe vers la confidence. Dans l'album studio, aucun musicien, l'artiste a tout fait avec ses doigts de fée. La richesse instrumentale ne fait qu'ajouter à la pop en y glissant une richesse instrumentale étonnante qui mêle expérimentations sonores et vocales. En attendant la sortie de l'album le 8 mars, le concert aura lieu le 24 février au Big Band Café, à Hérouville Saint Clair. Réservation : 02 31 47 96 13.



