Le Big Band Café fait son show

En janvier, l'univers de Kent, savamment dosé de country, croisera celui jazzy, rock, original et déstressant du groupe anglais The Heavy. En février, le mercure du thermomètre ne suffira pas à mesurer la chaleur dégagée par les chansons de la douce Carmen Maria Vega, de BB Brunes, Rose, JJ Milteau, New model army, Jeanne Cheral ou encore Nashville pussy ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore Micky Green, le BBC la reçoit en mars, sa musique rock ne fera qu'ajouter de la couleur aux sons déjà annoncés. Lofofora, Black Bomb A, Volo, Les Sales Majestés prendront également possession des lieux courant mars. Le programme 2010 s'inscrit dans une volonté d'offrir au public une musique éclectique et cela semble réussi. Le BBC, c'est à Hérouville Saint-Clair.



