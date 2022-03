Formule magique : l'entreprise caennaise à 25 ans

"Notre activité, c'est 60% de congrès, 30% d'événements d'entreprise et 10% d'incentive", explique son fondateur, Thierry Nerrembourg. Par "incentive", comprenez l'organisation de chasses aux trésors, de "murder party" ou d'après-midi multi-activités. "Dans une entreprise, il faut des rites et du rythme. Ce dernier s'impose souvent naturellement. Les rites, comme une murder party, permettent aux salariés de se retrouver, d'échanger et parfois simplement de se connaître. C'est essentiel".

Des bureaux à Paris

Avec des clients comme le ministère de la Santé ou de grandes entreprises régionales, "Formule Magique" ne manque pas d'activités. Un bilan que Thierry Nerrembourg nuance toutefois : "il y a six ans, je faisais 85% de mon chiffre d'affaires ici. Aujourd'hui, j'en fais 5%".

Pour ne pas mettre la clé sous la porte, il a donc investi dans des locaux à Paris. "J'y suis toutes les semaines mais je tiens à garder mon ancrage local. Pour ma qualité de vie et celle de mes collaborateurs".