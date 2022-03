Rouen : c'est le chien qui découvre le chauffard dans les buissons

Alors qu'elle effectue une patrouille au rond-point Grieu, à Rouen, la brigade canine repère une voiture qui circule tout feu éteint. Il est 1h du matin, ce mardi 5 mars. Les forces de l'ordre veulent le contrôler, mais le véhicule accélère et grille plusieurs stops pour échapper à ses poursuivants. Jusqu'à ce que le conducteur perde le contrôle de sa voiture. Les deux hommes qui se trouvent à bord sortent et prennent leurs jambes à leur cou. La police à leurs trousses ils traversent un jardin et franchissent deux murets pour rejoindre la rue André Raimbourg. Là, les policiers les perdent de vue.

Les policiers reviennent alors sur leur pas et prennent avec eux "cougar" un des chiens de la Canine. Celui-ci finit par retrouver le conducteur, dans un buisson, avenue de la Grand-Mare. Agé de 31 ans, l'homme, originaire de Canteleu a près 1,44 grammes d'alcool par litre de sang. Par ailleurs il n'est pas titulaire du permis de conduire. Il a été transféré à l'hôtel de police.