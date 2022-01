Rouen : le conducteur somnolait au volant...

Il est 15h, mardi 5 février, lorsque les policiers ont aperçu un véhicule griller un feu rouge, à l'angle du Boulevard d'Orléans et de la rue Jean Rondeau, à Rouen. Ils mettent aussitôt leur avertisseurs sonores et lumineux et le font s'arrêter non loin de la fourrière. L'homme, visiblement ivre, somnolait. Cependant, lorsque les forces de l'ordre lui ont demandé ses papiers, il a tenté de fuir. Sans succès. Bloqué par un véhicule de la fourrière il n'a pas réussi à reprendre la route. Il a cependant fallu que les policiers brisent une vitre arrière pour pénétrer dans la voiture et lui faire couper le moteur.

L'homme a été ramené à l'hôtel de police. L'éthylotest indiquait qu'il avait 1,98 gramme d'alcool par litre de sang. Le conducteur, âgé de 37 ans et originaire de Rouen, en plus d'être ivre, n'avais pas le permis et conduisait une voiture volée. Il a été placée en cellule de dégrisement puis en garde à vue.