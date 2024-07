Rouen. Un couple se dispute en voiture jusqu'à l'accident

Une femme de 41 ans et son concubin de 40 ans ont été blessés dans un accident de la route à Rouen, route de Bonsecours, mercredi 31 juillet. A l'arrivée des secours sur place, les deux étaient sortis du véhicule, très enfoncé à l'avant et encastré dans des barrières, rapporte une source policière. L'homme, visiblement alcoolisé, au sol à l'arrivée des pompiers, s'est montré agressif et se plaignait de douleurs au bras.

Il donne un coup de volant

D'après les premières constatations, le couple se disputait lorsque l'homme, qui était passager, a donné un coup de volant qui aurait provoqué l'accident. Sa concubine n'avait pas porté plainte en début de matinée. Tous deux ont été conduits vers le CHU de Rouen pour être soignés.