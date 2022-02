Belle moisson de récompenses pour la Normandie au Concours Général Agricole

La belle moisson de médailles pour les Normands au Concours Général Agricole du Salon International de l'Agriculture.

109 médailles ont été attribuées aux produits normands, 1 prix d'excellence et 66 animaux classés, la Normandie a su séduire le jury du concours.

Dans le détail, ce sont 36 médailles d'or, 46 médailles d'argent, et 27 médailles de bronze qu'a récolté la Normandie dans les catégories Calvados AOC, Pommeau de Normandie AOC, huîtres, fromages, laits secs, beurre, crème, yaourts, miel, volaille et charcuteries. En outre, la Ferme de la Sapinière de Saint-Laurent-sur-Mer dans le Calvados a reçu un prix d'excellence et la Région Basse-Normandie s'est classée première au challenge inter-régional.

Le détail des récompenses sur le site de la Chambre d'Agriculture de Normandie.