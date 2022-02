Déportation : le "mur de mémoires" dans les collèges de Seine-Maritime

Inauguré cet automne par Kader Arif, ministre délégué aux Anciens combattants, le "mur de mémoires" commence sa grande "tournée" des collèges de Seine-Maritime, qui devrait s'achever en 2015. Il est désormais proposé sous forme d'exposition.

"Ce Mur de Mémoires permet d’entendre des témoignages de déportés seinomarins, dont ceux de Mme Fainstein et de M. Mallard", explique le conseil général de Seine-Maritime, à l'origine du projet. "Des extraits retraceront leur vécu pendant et après leur déportation. L’intégralité des témoignages et de tous ceux existants seront disponibles pour le public aux Archives Départementales. Des photos relatives à la déportation, issues des Archives départementales, y sont également exposées."

Au collège Hector Mallot, au Mesnil-Esnard, du 1er au 17 mars.

A suivre cette année...

-du 24 mars au 14 avril, au Collège Val-Saint-Denis, à Pavilly

-du 29 avril au 12 mai, au Collège Maurice Maeterlinck, à Luneray

-du 20 mai au 9 juin, au Collège Saint Victrice, à Bihorel

-du 16 au 30 juin, au Collège Eugène Varlin, au Havre

-du 10 au 24 septembre, au Collège Jean de la Varende, à Mont-Saint-Aignan

-du 1er au 13 octobre, au Collège Rollon, à Gournay-en-Bray

-du 12 au 24 novembre, au Collège Charlot, au Trait

-du 1er au 15 décembre, au Collège Saint Dominique, à Rouen