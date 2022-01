Rouen. Des élèves se sont plongés dans l'histoire des rafles de Juifs à Rouen

L'histoire se souvient de la tristement célèbre rafle du Vel' D'hiv'. Mais les nombreuses autres rafles de Juifs pendant la Seconde guerre mondiale sont souvent méconnues. C'est pourquoi un formateur et une classe de première en bac professionnel commerce de l'IFA Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) se sont penchés sur les deux rafles faites à Rouen en 1942. Un projet qui a donné lieu à une restitution des connaissances acquises le 21 juin 2017 et à la rédaction d'un blog.

"J'ai senti une prise de conscience au fil du temps, confie François-Régis Hamel, enseignant en Histoire qui a encadré le projet. Les élèves se sont rendu compte que dans leur ville aussi, il s'était passé des choses." À partir de sources historiques conservées aux archives départementales et de visites dans les rues de Rouen, les chercheurs en herbe ont pu appréhender la réalité des rafles commises plus de 70 ans plus tôt.

Des recherches sur le terrain

Pour mieux comprendre l'horreur des transports et des camps, ils ont pu rencontrer une rescapée du camp de Birkenau. La rencontre avec Ginette Kolinka a été un moment fort pour bon nombre d'élèves. Mais la majorité d'entre eux ont été impressionnés par la visite faite en une journée dans les restes du camp d'Auschwitz, en Pologne.

Sarah a surtout été marquée par toutes les photos de ceux qui ont péri là-bas: "Ces gens avaient des frères, des soeurs, et ils sont tous décédés. On sent un peu le poids, mais bizarrement on s'en rend plus compte quand on rentre chez soi."

À travers cette expérience, les élèves ont pu retracer et comprendre tout le parcours vécu par des centaines de Juifs français, de leur déportation à leur mort dans les camps.

