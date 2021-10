Rouen. En Normandie, les particuliers appelés à faire don de leurs archives sur la période de l'Occupation

Papiers d'identité, photos, lettres, récits… Les archives départementales de Seine-Maritime appellent les Normands à leur faire parvenir tous les objets en leur possession témoignant de la vie quotidienne sous l'Occupation.

Une valeur sentimentale

La campagne a officiellement été lancée jeudi 23 mars 2017 et compte déjà son premier don. José Mizrahi n'a pas hésité une seconde à transmettre aux archives les papiers d'identité de ses parents, déportés parce qu'ils étaient juifs. "J'ai 82 ans, je sais que je ne resterai pas éternellement, explique-t-il. Où iraient-ils après?"

Seule limite à sa démarche spontanée: son album de famille. Cet unique souvenir de ses parents, sauvé par les voisins qui les ont cachés, lui et son frère, lors de l'arrestation de sa mère à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), a une valeur sentimentale trop importante. "Les archives vont en faire une copie et me le rendre", précise-t-il.

Des documents rares

"Souvent, les gens sont encore submergés par l'émotion liée à ces documents", note Marie-Christine Hubert, en charge de la collecte. Des copies peuvent être effectuées mais elle insiste pour que "les propriétaires inscrivent dans leur testament ce qu'ils veulent en faire".

Trop souvent, de précieux documents finissent détruits, ou vendus sur les étals d'un vide-greniers ou aux enchères. "La Résistance, de par sa nature, conservait très peu de documents, précise-t-elle. Nous disposons d'archives administratives, cela reste le versant de la répression. Mais nous n'avons rien sur la vie des gens, sur ce qu'ils ont vécu. Cela, nous ne pouvons l'obtenir que par le biais des dons de particuliers."

Une exposition en parallèle

Cette collecte de "documents plus intimes, mais aussi plus près de la réalité" est ouverte jusqu'au mois de juin précise le directeur des archives départementales, Vincent Maroteaux. Une exposition sur "Les Résistants derrière les barreaux" se déroule en parallèle à la Tour des archives de Rouen (Seine-Maritime). Elle aussi concerne les cinq départements normands.

Pratique. Collecte et exposition à la Tour des Archives à Rouen. Le lundi et mardi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, mercredi de 8 h 45 à 12 h 30 ou sur rendez-vous le reste de la semaine.

