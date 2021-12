Transports scolaires : les prix flambent

Dans certains foyers, la hausse atteindrait... 400 %. Une hausse prévue dans le cadre du plan de consolidation du Conseil général visant à faire économiser 600 euros d'ici à 2015 au Département.

"Je comprends la réaction des familles et je souhaite resituer le contexte qui pousse la collectivité à effectuer ce choix tarifaire, a affirmé Didier Marie, mardi 12 juillet. Avant 2006, le coût des transports scolaires pouvait atteindre 246€ par enfant. En 2006, nous avons fait un choix fort avec une politique tarifaire très incitative. Pendant 5 ans, les enfants scolarisés et leurs familles ont ainsi pu en profiter et bénéficier de ces dispositifs. Aujourd’hui le contexte budgétaire et l’évolution du coût des transports nous obligent à faire évoluer ces dispositifs".

"Les Départements ont en effet reçu la charge de dépenses sociales obligatoires et notamment de 3 allocations de solidarité nationale : le Revenu de solidarité active, la Prestation de compensation du handicap et l’Allocation personnalisée d’autonomie. Les gouvernements successifs depuis 2002 refusent une compensation à l’euro près de la dépense engagée par les Départements : l’Etat nous doit aujourd’hui plus de 670 M€. Cette facture est à la charge du Département de Seine-Maritime et des Seinomarins.

"La conséquence des choix du Gouvernement, qui par ailleurs a réduit nos ressources, c’est l’asphyxie budgétaire des Départements. La Seine-Maritime est particulièrement impactée par ce mode de financement injuste : nous sommes le 8e Département de France à engager les plus fortes dépenses sociales obligatoires. La modification des tarifs du transport scolaire s’inscrit dans ce contexte budgétaire contraint.

"L’augmentation du coût du carburant, les prix d’acquisition des autocars, les montants des nouveaux contrats de transport s’y ajoutent et font croître significativement les dépenses de transports scolaires de la collectivité de près de 5 M€ supplémentaires. Le cout réel dépassera à la rentrée prochaine les 1000€ par élève transporté, a détaillé Didier Marie. Aujourd’hui le Département maintient son effort, prend à sa charge plus de 50 % de l’augmentation du coût des transports et continue de subventionner les élèves à 90 % du coût réel. Il faut souligner que dans les réseaux de transports en commun des agglomérations de Seine-Maritime, les abonnements pour les jeunes sont à des tarifs équivalents.

"J’ai pleine conscience que ces explications, aussi légitimes soient-elles, ne changent en rien au fait qu’il est demandé aux familles un effort supplémentaire. La décision d’augmenter leur participation ou celle des syndicats intercommunaux à la dépense de transports scolaires n’est pas une décision facile. Elle est la conséquence des contraintes budgétaires imposées au Département et des montants facturés à notre collectivité par les entreprises de transport."