Le chômage a encore augmenté en janvier dans la région

Le Pôle Emploi de Haute Normandie vient de publier ses chiffres, concernant le mois de janvier 2013. Ils révèlent que le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a subi une augmentation de 0,6% par rapport à fin décembre. Sur un an l’augmentation est sensible : +9%. Dans le détail, la Seine-Maritime accuse une hausse de 0,7% en un mois. L’Eure est un peu moins touchée (+0,3%).En France métropolitaine, les chiffres ne sont pas meilleurs, au contraire : +1,4%, soit une augmentation de 10,7% sur un an.