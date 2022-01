Chômage des jeunes : la courbe s’inverse depuis trois mois en Haute-Normandie

Quelle est la situation des jeunes sur le marché de l’emploi dans la région ?

“Cela va mieux ! Selon les derniers chiffres, fin août, le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a diminué de 3 % sur un mois. Même s’il reste en augmentation sur un an (+1,2 %), celle-ci est moins marquée que pour l’ensemble de la population active (+ 5,1 %). Pour la première fois, en Haute-Normandie, nous recensons davantage de seniors en demande d’emplois que de jeunes”.

Comment expliquer cette embellie ?

“De gros efforts ont été menés envers les jeunes afin qu’ils mettent un pied dans le marché du travail. C’est aussi le fruit d’une volonté politique, de mesures gouvernementales. Depuis le début de l’année, ce sont ainsi 9 500 emplois aidés qui ont été signés en Haute-Normandie, et plus de 2 000 emplois d’avenir. L’impact est réel”.

Ceci dit, tout n’est pas rose chez nous...

“Non, la Haute-Normandie est une région jeune mais à faible niveau de qualification, avec de gros déficits de formation notamment dans les zones rurales, le Pays de Caux pour ne citer que lui. La formation par apprentissage se développe bien et est mieux adaptée à cette réalité, mais l’effet profond sur les structures de population est très long à percevoir”.

Quelles sont les particularités de l’emploi des jeunes à Rouen ?

“Quand on observe les moins de 25 ans actuellement inscrits à Pôle emploi, on note, sans surprise, qu’ils sont plus diplômés que dans le reste de la région. Car dans l’agglomération, l’offre de formation est plus dense. Ainsi, 16,5 % des jeunes demandeurs d’emploi inscrits à Rouen ont un Bac+2 ou plus, ce qui n’est le cas que de 13,2 % sur l’ensemble de la région. De la même manière, les moins de 25 ans ayant arrêté leurs études en 4e ou 3e, représentent 54,8 % des inscrits en Haute-Normandie, contre 50,6 % à Rouen. Conclusion : on est mieux formé à Rouen”.

Changeons de sujet : en février, le suivi des demandeurs d’emploi a été modifié en Haute-Normandie. Quelle forme prend-t-il désormais ?

“Dans le cadre du plan “Pôle emploi 2015”, nous avons mis en place une nouvelle offre de service aux demandeurs d’emploi. Le constat de base est simple : un cadre sera beaucoup plus autonome dans sa recherche d’emploi qu’un ouvrier spécialisé. Nous ne demandons plus systématiquement aux demandeurs de se rendre une fois par mois au Pôle emploi, nous adaptons en fonction des besoins de chacun. Il existe aujourd’hui trois accompagnements : suivi, guidé et renforcé”.