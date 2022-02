Hockey en salle : les hockeyeurs caennais restent à quai

Bien partis dans cette compétition organisée sous forme d'un mini-championnat à cinq équipes, ils se sont ensuite écroulés et n'ont pas réussi à franchir l'obstacle. "Il y a de petits regrets et un peu de déception, même si la montée n'était pas une obsession, indique le président du club, Jacky Chéron. L'équipe avait le potentiel pour y arriver."

La victoire inaugurale contre Antibes, au bout du suspense puisque le but décisif avait été marqué à trois secondes de la fin (7-6) avait laissé présager le meilleur, d'autant que Caen avait frôlé le succès deux heures plus tard face à Orléans (5-5). Auteurs de deux belles rencontres le samedi, les Caennais ont fait tout l'inverse le lendemain en perdant les deux matchs au programme.

"Il aurait fallu au minimum un nul et une victoire dimanche pour nous qualifier, explique Jacky Chéron. Or nous n'avons pas très bien joué, d'où les deux défaites qui en ont résulté. Nous n'avons pas eu le même rendement ni la même réussite que la veille." Le revers contre Escaudoeuvres a fait le plus mal (0-3). Caen a ensuite rendu les armes devant Rennes (3-6). La saison en salle est désormais terminée pour le HCV Caen EC, qui retrouvera les gazons à partir du dimanche 10 mars. Objectif : rester dans la première partie de tableau de N2.