Les hockeyeuses caennaises en Nationale 1 !

Les Caennaises ont ainsi conclu à domicile "une superbe saison" hivernale, aux yeux de leur coach. "L'objectif avait été annoncé dès novembre, rappelle Thierry Pettremann. Elles ont bien tenu la pression. C'est un bon groupe, très sympa à gérer."

Qualifiées sans réelle difficulté pour la phase finale des play-offs, les Bas-Normandes affrontaient l'équipe réserve de Lambersart, double champion de France de Nationale 2 en titre, dès le stade des demi-finales. Cette "finale avant la lettre", de l'avis de Thierry Pettremann, a tourné de peu à l'avantage des Nordistes. Lambersart a remporté le premier round 2-1 avant de perdre le suivant 1-0.

Les deux formations se sont départagées aux tirs au but : victoire 4-2 des visiteuses. Caen conservait néanmoins toutes ses chances d'accession, puisque deux tickets étaient délivrés pour la Nationale 1 et que Lambersart ne pouvait pas en recevoir. Le HCVCEC devait impérativement remporter le match de la troisième place, contre Paris Jean-Bouin, pour accéder à l'échelon supérieur. Très fébriles du début à la fin de la rencontre, les Caennaises ont bien plus peiné que ce que le score pourrait laisser penser (victoire 5-1).

"Elles avaient le trouillomètre à zéro, résume Thierry Pettremann. Le score est longtemps resté à 2-1. Elles se sont fait peur pendant longtemps." La logique a néanmoins été respectée puisque Caen est apparu nettement supérieur à son adversaire sur l'ensemble du week-end. En 2012-2013, la capitale bas-normande sera représentée dans l'antichambre de l'Elite. Pour beaucoup de joueuses, il s'agira d'une découverte. "On jouera le maintien", précise sans surprise leur entraîneur. En attendant, la saison sur gazon va reprendre ses droits. Caen, qui accueillera Amiens le 18 mars, affiche un objectif modéré en promotion de Nationale 1. "On ne vise pas la montée en N1, affirme Thierry Pettremann. On est là pour apprendre."