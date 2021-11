Caen. [REPLAY] : Revivez l'émission Club Foot du lundi 10 septembre 2018

- Le SM Caen et Le Havre à l'heure du retour de trêve et devant un mois déjà essentiel en L1 et L2 ?

- Qu'attendre du derby normand Avranches-QRM qui se profile en N1 ?

- Quel impact l'Assistance vidéo à l'arbitrage, la célèbre VAR peut-elle avoir sur le football amateur ?

Telles sont les questions auxquelles nos spécialistes ont été amenés à répondre dans le Club Foot #3 de ce lundi 10 septembre 2018 avant bien sûr, vos rubriques habituelles des pronos, des tops et flops et du Allô Coach qui nous a emmené cette semaine dans le Calvados, à Bourguebus-Soliers en compagnie d'Arnaud Boubet.

Le replay complet du Club Foot de ce lundi 10 septembre 2018 Impossible de lire le son.

Les titus du soir :

Thibault Deslandes et Julien Hervieu (Tendance Ouest), Didrick Pomelle (Le Courrier Cauchois) et Jimmy Devaux (Caen TTC) ainsi que Maxime, auditeur de Tendance Ouest.