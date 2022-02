César 2013: un palmarès plein d"Amour"

Liste compète des lauréats de la 38e cérémonie des César



Meilleur film français

"Amour", Michael Haneke



Meilleure actrice

Emmanuelle Riva, "Amour"



Meilleur acteur

Jean-Louis Trintignant, "Amour"

Meilleur réalisateur

Michael Haneke, "Amour"



Meilleur second rôle féminin

Valérie Benguigui, "Le Prénom"



Meilleur second rôle masculin

Guillaume de Tonquédec, "Le Prénom"



Meilleur espoir féminin

Izia Igelin, "Mauvaise fille"



Meilleur espoir masculin

Matthias Schoenaerts, "De rouille et d'os"



Meilleur premier film

"Louise Wimmer", Cyril Mennegun



Meilleur scénario original

Michael Haneke, "Amour"



Meilleure adaptation

Jacques Audiard, Thomas Bidegain, "De rouille et d'os"



Meilleure musique écrite pour un film

Alexandre Desplat, "De rouille et d'os"



Meilleur son

"Cloclo"



Meilleure photographie

Romain Winding, "Les Adieux à la reine"



Meilleurs décors

"Les Adieux à la reine"



Meilleurs costumes

"Les Adieux à la reine"



Meilleur montage

"De rouille et d'os"



Meilleur court métrage

"Le Cri du homard", Nicolas Guiot



Meilleur film d'animation

"Ernest et Célestine", Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Meilleur film étranger

"Argo", Ben Affleck (Etats-Unis)



Meilleur film documentaire

"Les Invisibles", Sébastien Lifshitz



César d'honneur

Kevin Costner