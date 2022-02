Smartphone : un Rouennais réinvente les MMS

L'idée développée par Fabien Dolinski : offrir une nouvelle dimension aux MMS en permettant, grâce à l'application Pixword, qui vient de voir le jour, de réunir le texte et l'image, en donnant notamment accès à 10.000 citations d'auteurs, 20 polices de caractères élégantes et 36 belles images et "papiers".

Pixword est disponible sur GooglePlay et Appstore. Prix : 1,79 € (gratuit en février).

Plus d'informations sur www.pixword.fr ou sur www.facebook/mypixword/