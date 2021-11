Un roman disponible sur smartphone

A partir du lundi 2 avril et jusqu'au dimanche 8 avril, à l'occasion de la semaine du développement durable, la TCAR s'est associée à Veolia Transdev et Smart Novel pour proposer un roman sur smartphone. Les voyageurs vont pouvoir découvrir "Les grands moyens", un thriller de Pierre Lemaître.

L'histoire ? Une bombe explose en plein Paris. Le coupable s'est dénoncé tout seul mais au fil des pages, le lecteur parcourt Paris pour découvrir comment il s'y est pris pour déclencher cette bombe.