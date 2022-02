Blessée à la hanche, Lady Gaga annule le reste de sa tournée

Le promoteur de la tournée a expliqué dans un communiqué mercredi que la célèbre chanteuse connue pour l'excentricité de ses tenues souffrait d'une "déchirure à la hanche droite".

"Lady Gaga doit subir une intervention chirurgicale, suivie d'une stricte période de repos", poursuit le texte. "Cela va la pousser, hélas, à annuler sa tournée".

Il lui restait 19 dates de concerts jusqu'au 20 mars à travers tous les États-Unis.

La star avait révélé auparavant dans une série de tweets qu'elle cachait une blessure depuis un moment mais que la douleur avait empiré ces derniers temps.

"Je l'ai caché à mon personnel, je ne voulais pas décevoir mes chers fans; mais après les spectacles de ces derniers soirs, je ne pouvais plus marcher et je ne le peux toujours pas", écrivait-elle mardi sur son compte @ladygaga, fort de plus de 34.000.000 d'abonnés.

Son dernier tweet faisait référence à une "inflammation sévère des articulations" et évoquait déjà l'annulation de spectacles à Chicago, Detroit et Hamilton.

La compagnie Live Nation Global Touring a précisé que le remboursement pour les tickets de concerts annulés débutera dès jeudi.