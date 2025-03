Musique. Lady Gaga annonce cinq concerts en France cette année !

Son nouvel album Mayhem cartonne à travers le monde ! Lady Gaga prévoit de le défendre sur scène avec une série de concerts aux quatre coins de la planète. La chanteuse a annoncé qu'elle passera en France avec cinq dates à Lyon et à Paris cet automne.

Si des rumeurs annonçaient une tournée des stades en 2026, c'est finalement dans les salles que l'artiste viendra interpréter ses hits comme Die with a smile ou Abracadabra.

La chanteuse a expliqué que ce Mayhem Ball Tour n'était pas prévu. Mais face à l'engouement des fans pour son dernier album, Lady Gaga a décidé de lancer cette série de concerts.

Lady Gaga se produira à la LDLC Arena de Lyon les 13 et 14 novembre avant de monter sur la scène de l'Accor Arena de Paris les 17, 18 et 20 novembre 2025. La mise en vente des billets est prévue pour le 3 avril prochain, et le 31 mars pour les détenteurs d'une carte Mastercard.