Musique. Lady Gaga lancera sa tournée en France !

La date est notée, Chromatica le nouvel album de Lady Gaga sortira dans les bacs le vendredi 10 avril prochain. Il est porté par le single et le clip Stupid love, que vous entendez actuellement sur Tendance Ouest.

Au sujet de cet album, la chanteuse, lors d'une interview sur Beats 1, a détaillé le concept de ce projet, qu'elle décrit comme une "célébration : j'y ai mis tout mon cœur, toute ma douleur, tous les messages d'un autre royaume dont j'ai entendu parler... Ce qu'ils m'ont dit du monde, et j'y ai mis toute la musique que je crois être si amusante et vraiment pure. Je veux que les gens dansent et soient heureux. Je veux sortir une musique qu'une grande partie du monde pourra écouter et qui fera partie de leur quotidien et qui les rendra heureux chaque jour."

La chanteuse n'est plus venue en France depuis 2014. Lady Gaga s'est déjà produite dans l'arène de Saint-Denis dans le passé : c'était en septembre 2012, pour le Born this way Ball. A l'époque, elle était la plus jeune artiste à grimper sur la scène du Stade de France, à 26 ans.

Elle ouvrira donc sa nouvelle mini-tournée en France le 24 juillet prochain. Le prix des places oscillera de 68,60 euros pour une place simple en pelouse à 178,60 euros pour des billets en carré or (tribunes) et golden circle (fosse). Des tarifs intermédiaires seront proposés. En tribunes, la catégorie 3 coûtera 90,60 euros, la catégorie 2 affiche un prix de 101,60 euros et la catégorie 1, elle, est proposée à 140,10 euros. Les fans de Lady Gaga pourront également obtenir un ticket en pelouse or pour 101,60 euros.

Date de mise en vente le vendredi 13 mars à 10 heures. Une pré-vente sera organisée par Live Nation la veille. Prenez vos dispositions : les places s'arracheront sans doute en quelques minutes !