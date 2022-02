Halle Berry, Nicole Kidman, Sandra Bullock et Reese Withespoon aux Oscars 2013

Halle Berry, Nicole Kidman, Sandra Bullock et Reese Withespoon ont la particularité d'avoir toutes remporté l'Oscar de la meilleure actrice. La première a été la première afro-américaine à avoir soulevé la statuette dorée en 2002 pour sa performance dans "A l'ombre de la haine".

Nicole Kidman a remporté le prestigieux prix l'année suivante pour "The Hours". Reese Witherspoon a suivi trois ans plus tard grâce à son rôle dans "Walk the Line". La dernière a été Sandra Bullock, en 2010, avec "The Blind Side".

Les quatre oscarisées rejoignent une nuée d’artistes invités à la grand-messe du 7e art américain. La cérémonie présentée par Seth MacFarlane accueillera également Mark Wahlberg, une partie du casting de "The Avengers" (Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Jeremy Renner et Mark Ruffalo), Charlize Theron, Daniel Radcliffe, Joseph Gordon-Levitt et Channing Tatum.

Récompensés dans les catégories d'interprétation l'an passé, Meryl Streep, Octavia Spencer, Jean Dujardin et Christopher Plummer sont aussi attendus.

Les Oscars 2013 accorderont une large place à la musique. L'Académie prévoit de célébrer le film musical avec des hommages à "Chicago", "Dreamgirls" et "Les Misérables". Adele, Shirley Basset, Barbra Streisand et Norah Jones participeront aussi au show.