Temps fort de 2013 versant cinéma, "Grace of Monaco" marque le retour du réalisateur au genre biographique après le succès international de "La Môme" (2007). Le film s'intéresse au rôle de l'actrice et princesse Grace Kelly dans la crise diplomatique entre la principauté et la France gaulliste en 1962.

Nicole Kidman tient le rôle-titre, accompagnée de Tim Roth dans la peau de son époux, le prince Rainier III. Parker Posey, Paz Vega ainsi que Frank Langella jouent également dans le long métrage.