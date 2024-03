Musique. Billie Eilish décroche le deuxième Oscar de sa carrière avec "What Was I Made For ?"

Et de deux ! Lors de la 96e cérémonie des Oscars, Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell ont décroché l'Oscar de la meilleure chanson originale avec le hit What Was I Made For ?, bandeoriginale du film Barbie.

Avec cette récompense, la star de 22 ans et son frère réalisent pour la deuxième fois de leur carrière un triple sacre (Oscar, Grammy et Golden Globe), après avoir déjà tout remporté en 2022 avec No Time to Die, le générique du dernier James Bond.

Lors de la cérémonie, ils ont interprété leur hit sur la scène du Dolby Theatre. Une prestation que vous pouvez retrouver ci-dessous :