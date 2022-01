Jean Dujardin sera présent aux Oscars 2013

Jean Dujardin, 40 ans, poursuivra la coutume qui veut que les précédents acteurs lauréats deviennent remettants l'édition suivante. Également récompensés en 2012, Meryl Streep, Octavia Spencer et Christopher Plummer fouleront aussi la scène du Hollywood and Highland Center dans ce but ce soir-là.

Le quatuor rejoint une cérémonie qui sera animée par l'acteur-réalisateur-scénariste Seth MacFarlane. La 85e édition proposera divers numéros dont des hommages à la saga "James Bond" et aux comédies musicales. Barbra Streisand chantera également lors de la remise de prix.