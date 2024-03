Cinéma. Anatomie d'une chute : un Oscar pour le film de la Normande Justine Triet

C'est un véritable sacre pour Justine Triet, la réalisatrice originaire de Fécamp. Son film Anatomie d'une chute connaît un fabuleux destin. Après la Palme d'or à Cannes 2023 et six récompenses lors des derniers César, Justine Triet et son compagnon Arthur Harari ont obtenu un Oscar lors de la 96e cérémonie des Oscars qui se déroulait dimanche 10 mars. Anatomie d'une chute s'est vu décerner la récompense pour son scénario.

Oppenheimer de Christopher Nolan a remporté l'Oscar du meilleur film, au terme d'une soirée qu'il a largement dominée en récoltant sept statuettes au total. Acclamé par la critique, ce portrait du père de la bombe atomique a connu un succès fracassant en salles, avec un milliard de dollars de recettes au box-office mondial.