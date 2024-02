Fécamp. Le film Anatomie d'une chute de Justine Triet grandement récompensé aux César

Le film Anatomie d'une chute réalisé par la cinéaste Justine Triet, originaire de Fécamp, a triomphé lors de la 49e cérémonie des César, vendredi 23 février. Il était un grand favori de la soirée et avait reçu près de 12 nominations au total. Il repart avec six trophées dont celui du meilleur film. Ce dernier prend un nouvel élan avant les Oscars qui se dérouleront dimanche 10 mars à Los Angeles, pour lesquels il a cinq nominations. Pour rappel l'an passé, ce long métrage a été sacré Palme d'Or après avoir récolté un Bafta et deux Golden Globes.

Avec AFP