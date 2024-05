Cinéma. Un an après sa Palme d'Or, "Anatomie d'une Chute" continue de briller

Samedi 27 mai 2023, le réalisateur suédois Ruben Östlund prononçait le nom du film français Anatomie d'une Chute de Justine Triet comme lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Un an après sa consécration cannoise, le film continue de briller !

Ce drame judiciaire poignant nous transporte dans un chalet isolé où la mort de Samuel Maleski entraîne sa femme, Sandra Voyter, dans une spirale judiciaire où la vérité sur leurs relations tumultueuses et les intentions de chacun s'obscurcit. Le procès de Sandra met en lumière les failles de leur mariage, les secrets enfouis et les blessures du passé.

Récompensé par plus de 30 prix et nommé dans de nombreuses autres catégories, Anatomie d'une Chute s'impose comme l'un des grands succès cinématographiques de ces dernières années. Parmi ces distinctions les plus notables, on peut citer :

BAFTA Awards 2024 : Meilleur scénario original

Oscars 2024 : Meilleur scénario original

Golden Globes 2024 : Meilleur film en langue étrangère et Meilleur scénario

Prix du cinéma européen 2023 : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure actrice pour Sandra Hüller et Meilleur montage

César 2024 : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice pour Sandra Hüller, Meilleur acteur dans un second rôle pour Swann Arlaud, Meilleur scénario original et Meilleur montage

Au-delà de ces prix prestigieux, le film a également reçu un accueil enthousiaste du public. Il cumule plus de 4 millions d'entrées à l'international et devrait terminer son exploitation en France très proche des 2 millions. Encore en salle, notamment chez MK2 à Paris (société distributrice du film à l'international), Anatomie d'une Chute est actuellement disponible sur les plateformes de "vidéo à la demande" et sur Canal +. Il sera ensuite très certainement diffusé en clair à la télévision d'ici la fin de l'année 2024.